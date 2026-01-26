Advertisement
Chamba News: भरमाणी माता की पहाड़ियों में लापता 2 युवक 3 दिन बाद मिले मृत, शव बरामद

Chamba Missing: भरमौर के भरमाणी माता मंदिर क्षेत्र में लापता हुए दो युवकों के शव सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से बरामद. तीन दिन तक चला कठिन सर्च ऑपरेशन.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:56 PM IST

Chamba News: भरमाणी माता की पहाड़ियों में लापता 2 युवक 3 दिन बाद मिले मृत, शव बरामद

Chamba News: चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भरमाणी माता मंदिर के ऊपर दुर्गम पहाड़ियों में लापता हुए दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. तीन दिनों तक चले कठिन और चुनौतीपूर्ण सर्च ऑपरेशन के बाद सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से यह अभियान पूरा किया गया.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक चार दिन पहले भरमाणी माता मंदिर के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में वीडियो शूटिंग के उद्देश्य से गए थे. इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और क्षेत्र में भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे दोनों युवक रास्ता भटक गए और लापता हो गए. परिजनों से उनकी अंतिम बातचीत उसी दिन शाम को हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं को सुरक्षित बताया था, लेकिन इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया.

युवकों के लापता होने की सूचना मिलते ही पर्वतारोही दल, स्थानीय पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. हालांकि, क्षेत्र में चार से पांच फीट तक जमी बर्फ, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और घना कोहरा खोज अभियान में बड़ी बाधा बने. ड्रोन के जरिए भी तलाश की गई, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण कोई सफलता नहीं मिल सकी.

मौसम में सुधार आने के बाद भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में लगाए गए. आज सुबह फिर से अभियान शुरू किया गया, जिसमें पहले एक युवक का शव पहाड़ी पर एक पेड़ के पास बरामद किया गया. मौके पर उनके साथ गया कुत्ता भी मौजूद था. रेस्क्यू टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुत्ते को बेहोशी का इंजेक्शन देकर शव को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद दोपहर के समय पास के एक नाले से दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया. दोनों शवों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे लाया गया.

इस संबंध में उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि भरमाणी माता की पहाड़ियों में लापता दोनों युवकों का रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. उन्होंने इस कठिन अभियान में स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, पुलिस, पर्वतारोही दल और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया.

उधर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने इसे अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए प्रशासन से अपील की कि खराब मौसम के दौरान लोगों को दुर्गम और जोखिम भरे क्षेत्रों में जाने से रोका जाए. साथ ही उन्होंने सफल रेस्क्यू अभियान के लिए प्रशासन और वायुसेना का धन्यवाद करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की.

इस हृदयविदारक घटना से पूरे भरमौर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

Chamba MissingChamba NewsHimachal Pradesh

