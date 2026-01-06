Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3065391
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

भरमौर का धर्मराज मंदिर: जहां आज भी होता है मनुष्यों के कर्मों का हिसाब

Bharmaur Dharmraj Temple: हिमाचल के भरमौर स्थित चौरासी मंदिर परिसर में है विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर. मान्यता है कि यहां आज भी आत्माओं के कर्मों का हिसाब होता है. जानें मंदिर से जुड़े रहस्य.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:49 PM IST

Trending Photos

भरमौर का धर्मराज मंदिर: जहां आज भी होता है मनुष्यों के कर्मों का हिसाब

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित ऐतिहासिक चौरासी मंदिर परिसर में एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर है, जिसे विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है, जहां आज भी मनुष्यों की आत्माओं के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब लगाया जाता है और अंतिम निर्णय सुनाया जाता है.

धर्मराज की कचहरी और चित्रगुप्त का आसन
चौरासी मंदिर परिसर में धर्मराज मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त का आसन स्थापित है. मान्यता है कि यहीं चित्रगुप्त सभी जीवात्माओं के कर्मों का पूरा लेखा-जोखा रखते हैं. इसी स्थान को धर्मराज की कचहरी कहा जाता है। मंदिर परिसर में बने उल्टे पांवों के निशान इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माएं यहीं खड़ी होकर अपने कर्मों का हिसाब देती हैं.

गुप्त यंत्र और स्वर्ग का द्वार
धर्मराज मंदिर में प्रवेश से पहले सीढ़ियों के समीप एक गुप्त यंत्र स्थापित है. मान्यता है कि इसी यंत्र के माध्यम से धर्मराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का पूरा विवरण देखते हैं. इसके साथ ही मंदिर के पास स्थित ढाई सीढ़ियां भी विशेष आकर्षण का केंद्र हैं, जिन्हें स्वर्ग का द्वार माना जाता है. लोकविश्वास है कि आत्माओं को परलोक की यात्रा इन्हीं सीढ़ियों से होकर करनी पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हजार साल पुराना चौरासी मंदिर परिसर
चौरासी मंदिर परिसर का निर्माण दसवीं शताब्दी से भी पहले हुआ माना जाता है. इस परिसर में देवी-देवताओं के कुल 84 मंदिर स्थापित हैं, जो इसे एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं.

टेढ़े शिवलिंग से धर्मराज मंदिर तक की कथा
जिस स्थान पर आज धर्मराज मंदिर स्थित है, वहां पहले एक टेढ़ा शिवलिंग स्थापित था. वर्ष 1950 के बाद यहां महाराज कृष्ण गिरि ने अपना आसन लगाया. बताया जाता है कि शिवलिंग को सीधा करने के लिए खुदाई की गई, लेकिन अंतहीन गहराई के कारण यह प्रयास रोकना पड़ा.

इसके बाद महाराज कृष्ण गिरि ने मंदिर परिसर के बाहर कई महीनों तक कठोर साधना की. साधना के दौरान उन्हें दिव्य आभास हुआ कि यह स्थान वास्तव में धर्मराज की कचहरी है. महाराज कृष्ण गिरि का वर्ष 1962 में देहांत हुआ और उनकी समाधि आज भी धर्मराज मंदिर के समीप स्थित है.

रहस्यमयी ध्वनियां और गहरी आस्था
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मंदिर परिसर में अद्भुत और रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो किसी अदालत में चल रही बहस जैसी प्रतीत होती हैं. श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि मृत्यु के बाद आत्माओं को धर्मराज की सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उनके कर्मों का अंतिम निर्णय होता है.

आस्था, रहस्य और दर्शन का संगम
भरमौर का धर्मराज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत, जीवन-मृत्यु के दर्शन और भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है. यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं के साथ-साथ शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण बना हुआ है.

TAGS

Chamba NewsBharmaur Dharmraj TempleHimachal Pradesh

Trending news

ashes series
ਸਟੀਵ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ
Chamba News
भरमौर का धर्मराज मंदिर: जहां आज भी होता है मनुष्यों के कर्मों का हिसाब
ahn sung
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਜੰਗ
amritsar news
ANTF ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 19 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
fazilka news
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने 52 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 10 दिन के शैक्षणिक दौरे पर किया रवाना
School holidays extended
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
India-Bangladesh Border Tensions
India-Bangladesh Border: ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੰਗ?
Sonia Gandhi health Update
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ; ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
Kapurthala news
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ–ਕਟੜਾ ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ