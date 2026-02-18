चंबा में खौफनाक वारदात! पत्नी की हत्या कर पेड़ से लटका पति

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मैहला विकास खंड की ग्राम पंचायत लोथल में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की तेजधार हथियार से हत्या करने के बाद घर के आंगन में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना लोथल गांव की है, जहां सरवन कुमार नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी अंजू देवी पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने भी आत्मघाती कदम उठा लिया.

सुबह हुआ घटना का खुलासा

घटना का पता बुधवार सुबह उस समय चला जब परिजनों में से एक सदस्य पशुओं को चारा डालने के लिए गोशाला गया. वहां आंगन में पेड़ से शव लटका देख परिवार को सूचना दी गई. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

सूचना मिलते ही गेहरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

घर में अकेले थे पति-पत्नी

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में केवल पति-पत्नी ही मौजूद थे. दंपती के तीन बच्चे हैं—दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि करीब 16 वर्षीय बेटा उस समय रिश्तेदार के घर गया हुआ था.

जांच जारी

पुलिस के अनुसार हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारणों का स्पष्ट खुलासा अभी नहीं हुआ है. हालांकि प्रारंभिक जांच में घरेलू कारणों को संभावित वजह माना जा रहा है. आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और स्तब्धता का माहौल है.