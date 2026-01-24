Advertisement
Chamba News: पहाड़ी पर वीडियो बनाने निकले दो युवक लापता, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी

Bharmaur News: चंबा के भरमौर क्षेत्र में भरमाणी माता मंदिर से पहाड़ी की ओर वीडियो बनाने गए दो युवक लापता हो गए हैं. पुलिस और प्रशासन ड्रोन व पर्वतारोहण दल की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन चला रहा है.

Jan 24, 2026, 05:03 PM IST

Chamba News: जनजातीय क्षेत्र भरमौर में पहाड़ी इलाके में वीडियो बनाने निकले दो युवक परसों शाम से लापता हैं. दोनों युवक भरमाणी माता मंदिर से कुकडूकंढ़ा पहाड़ी की ओर गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. लापता युवकों की पहचान विक्षित (19) निवासी गांव घरेड और पीयूष (14) निवासी गांव मलकोता के रूप में हुई है.

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. पर्वतारोहण दल को मौके पर तैनात किया गया है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया जा रहा है. एक समय युवकों में से एक से मोबाइल फोन पर संपर्क होने से राहत जरूर मिली थी, लेकिन इसके बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया.

ड्रोन से हो रही तलाशी, धुंध बनी चुनौती
फिलहाल दोनों युवकों की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है. हालांकि क्षेत्र में धुंध और खराब दृश्यता के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. इसके बावजूद प्रशासन को उम्मीद है कि आज शाम तक दोनों युवकों का पता लगा लिया जाएगा.

उपायुक्त ने दी जानकारी
उपायुक्त चंबा मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि भरमाणी मंदिर से पहाड़ी की ओर गए दो युवकों की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस और पर्वतारोहण दल को मौके पर भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि कल युवकों से मोबाइल पर संपर्क हुआ था, लेकिन बाद में संपर्क नहीं हो सका. अब ड्रोन के माध्यम से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द सफलता की उम्मीद है.

