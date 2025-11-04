युवती ने BJP विधायक हंसराज पर लगाए संगीन आरोप, वायरल वीडियो से चुराह क्षेत्र में बढ़ी हलचल

Chamba News: चंबा जिले का चुराह विधानसभा क्षेत्र इन दिनों स्थानीय एमएलए और उन पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक युवती के विवाद के चलते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. दोनों ही पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिससे मामला और गरमाता जा रहा है.

मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ही जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

युवती ने लगाए गंभीर आरोप

युवती ने फेसबुक लाइव के जरिए चुराह के एमएलए डॉ. हंसराज पर फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कहा कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार है.

युवती ने यह भी पूछा कि विधायक को कैसे पता चलता है कि वह किस तरह के कपड़े पहनती है या उसके पास कितने रुपये का मोबाइल है. उसने विधायक को चुनौती दी कि अगर वह खुद को सही मानते हैं, तो मानहानि का मामला दर्ज करें. युवती का कहना है कि वह आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी और यदि गलत साबित हुई, तो जेल जाने को भी तैयार है.

दो दिन पहले भी युवती ने फेसबुक लाइव पर आकर अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

एमएलए का पलटवार

युवती के आरोपों के तुरंत बाद एमएलए डॉ. हंसराज ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सभी आरोपों को खारिज किया. उन्होंने युवती पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि युवती की मानसिकता क्या है. एमएलए के अनुसार, यह उनकी छवि को खराब करने की साजिश है और इस तरह की छींटाकशी ठीक नहीं है.

महिला आयोग सक्रिय

उधर, राज्य महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी चंबा को मामले की जमीनी जांच करने के निर्देश दिए हैं. महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि जनवादी महिला समिति की ओर से भी विधायक के खिलाफ शिकायत सौंपी गई है, जिसे सत्यापन और जांच के लिए एसपी चंबा को भेज दिया गया है.