Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2987708
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

युवती ने BJP विधायक हंसराज पर लगाए संगीन आरोप, वायरल वीडियो से चुराह क्षेत्र में बढ़ी हलचल

चंबा जिले का चुराह विधानसभा क्षेत्र इन दिनों एम एल ए और उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली युवती की वजह से सोशलमीडिया पर लाईमलाइट में है. दोनों सोशलमीडिया मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे को कटघरे पर खड़े कर रहे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

युवती ने BJP विधायक हंसराज पर लगाए संगीन आरोप, वायरल वीडियो से चुराह क्षेत्र में बढ़ी हलचल

Chamba News: चंबा जिले का चुराह विधानसभा क्षेत्र इन दिनों स्थानीय एमएलए और उन पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक युवती के विवाद के चलते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. दोनों ही पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिससे मामला और गरमाता जा रहा है.

मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ही जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

युवती ने लगाए गंभीर आरोप
युवती ने फेसबुक लाइव के जरिए चुराह के एमएलए डॉ. हंसराज पर फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कहा कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार है.
युवती ने यह भी पूछा कि विधायक को कैसे पता चलता है कि वह किस तरह के कपड़े पहनती है या उसके पास कितने रुपये का मोबाइल है. उसने विधायक को चुनौती दी कि अगर वह खुद को सही मानते हैं, तो मानहानि का मामला दर्ज करें. युवती का कहना है कि वह आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी और यदि गलत साबित हुई, तो जेल जाने को भी तैयार है.

Add Zee News as a Preferred Source

दो दिन पहले भी युवती ने फेसबुक लाइव पर आकर अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

एमएलए का पलटवार
युवती के आरोपों के तुरंत बाद एमएलए डॉ. हंसराज ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सभी आरोपों को खारिज किया. उन्होंने युवती पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि युवती की मानसिकता क्या है. एमएलए के अनुसार, यह उनकी छवि को खराब करने की साजिश है और इस तरह की छींटाकशी ठीक नहीं है.

महिला आयोग सक्रिय
उधर, राज्य महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी चंबा को मामले की जमीनी जांच करने के निर्देश दिए हैं. महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि जनवादी महिला समिति की ओर से भी विधायक के खिलाफ शिकायत सौंपी गई है, जिसे सत्यापन और जांच के लिए एसपी चंबा को भेज दिया गया है.

TAGS

Chamba NewsViral VideoHimachal Pradesh

Trending news

Punjab news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਟੇਟ'!
Punjab GST Collection
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਾਈ 'ਚ 21.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ
Sangru News
ਸੀਈਆਈਆਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੱਭੇ
Himachal Pradesh
हिमाचल सरकार ने बिजली भार युक्तिकरण से सालाना 6.72 करोड़ रुपये बचाए
Sikh jatha Nankana Sahib
ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ
Guru Tegh Bahadur Sacrifice
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ
Ludhiana News
'ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ' ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ
Amarinder singh raja warring
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
PCA News
ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ