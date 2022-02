2 लाख रुपये जीतने का मौका, मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में इस तारीख तक भाग लें

शिमला : मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. इस दौरान 25 जनवरी से 15 मार्च तक क्विज, वीडियो मेकिंग, गाना, पोस्टर डिजाइन और नारा लेखन की 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं.

शिमला में पत्रकार वार्ता कर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरसु ने बताया कि प्रतियोगिता की थीम "My vote is my future: power to vote" रखी गई है, ताकि 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक हो सके और अपने वोट का इस्तेमाल कर सके.

WATCH LIVE TV

अभी तक 35 हजार लोग क्विज प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं. प्रतिभागी 18 भाषाओं में भाग ले सकते है. इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट http://ecisveep.nic.in /contest/ में आवेदन करना होगा। इस प्रतियोगिता का मकसद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है.

प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिभगियों को 20 हजार से लेकर 2 लाख तक का इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा.