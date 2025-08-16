Mandi News: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे मंडी से पनारसा तक यातायात के लिए फिर से हुआ बंद

Mandi News: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए फिर से बंद हो गया है. मंडी से पनारसा तक अनेकों स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं होने से हाईवे बंद हो गया है. इनमें प्रमुख रूप से 9 मील, जागर नाला, पंडोह डैम के पास कैंची मोड़, दयोड़, जोगणी माता मंदिर, दवाड़ा फ्लाईओवर, झलोगी और शनि मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं जहां पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं.

कुछ स्थानों पर नालों का पानी इतनी अधिक मात्रा में आ गया है कि वो हाईवे पर ही बह रहा है और इसके साथ मलबा भी आया है. हाईवे बंद होने के कारण बहुत से वाहन और लोग इसमें फंसकर रह गए हैं. अभी बारिश का दौर लगातार जारी है जिसके चलते मलबा हटाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है.

जैसे ही बारिश थमेगी तो उसके बाद ही मलबा हटाने का कार्य शुरू होगा. बता दें कि मंडी जिला में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. हालांकि यह बारिश रूक रूक कर हो रही है लेकिन जब अधिक मात्रा में बारिश हो रही है तो फिर इससे हाईवे पर भूस्खलन की घटनाओं से यह यातायात के लिए बंद हो जा रहा है.