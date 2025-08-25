Manali News: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे 13 घंटे बाद बहाल; सुबह 7 बजे एक तरफा यातायात शुरू

Manali News: भारी बारिश और लगातार भूस्खलनों से प्रभावित चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे आखिरकार लगभग 13 घंटे बाद बहाल हो गया है. झलोगी के पास बीते कल शाम 6 बजे हाईवे बंद हो गया था, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

आज सुबह करीब 7 बजे प्रशासन ने हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए बहाल किया. हालांकि, राहत की खबर के बीच दयोड़ के पास एक बार फिर सड़क धंस गई, जिसके चलते मार्ग पर दिक्कतें बढ़ गईं. वर्तमान में प्रशासन और NHAI की टीम मौके पर मौजूद है और सड़क को दुरुस्त करने का कार्य जारी है. और हल्के वाहनों को धीरे-धीरे मौके से निकाला जा रहा है.

उपायुक्त मंडी पूर्व देवगन ने जानकारी दी कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़कें असुरक्षित बनी हुई हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना किसी विशेष आवश्यकता के यात्रा से बचें और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो सतर्कता बरतें. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.