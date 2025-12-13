Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Sirmour News: आज हजारों लोगों के साथ सिरमौर में प्रवेश करेंगे छात्रधारी चालदा महासू महाराज

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:30 AM IST

Sirmour News: सिरमौर जिला के पश्मी प्रवास पर पहली बार पहुंच रहे छत्रधारी चालदा महासू महाराज आज सिरमौर जिला में हजारों लोगों के साथ प्रवेश करेंगे. महासू महाराज 8 दिसंबर को उत्तराखंड के दसेउ से रवाना हुए थे. हिमाचल के प्रवेश द्वार मिनस में हजारों की संख्या में लोग चालदा महासू महाराज का स्वागत करेंगे. स्थानीय विधायक और हिमाचल सरकार में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने देर शाम नाहन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महासू महाराज महाराज के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले लंबे समय से महासू महाराज के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही थी और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से तैयारी में जुटे हुए थे जिसके लिए लोगों ने बड़ी संख्या में आगे जाकर श्रमदान भी किया है. उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि यहां महाराज का आगमन हो रहा है जो पश्मी में करीब 1 साल तक रहेंगे. उन्होंने कहा कि महासू महाराज का पहला पड़ाव द्राबील में होगा जबकि 14 दिसंबर को महाराज पश्मी पहुंचेंगे.

यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया है और सुरक्षा के मद्देनकर करीब 100 पुलिस जवानों की देन थी की गई है. उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि मंडी में आयोजित कांग्रेस का संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम बेहद सफल रहा है जिसमें पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के कार्य कौन सी पूरी तरह संतुष्ट है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस सरकार के 3 साल के जश्न पर भाजपा का हमला—सत्ती बोले रैली फ्लॉप, कवर ने कहा एक भी वादा पूरा नहीं

 

