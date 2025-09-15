छिंज कमेटियों को एकजुट होकर अकादमी शुरू करनी चाहिए – अनुराग ठाकुर

Hamirpur News: हमीरपुर में जिला भाजपा द्वारा आयोजित छिंज कुश्ती समितियों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने भाग लिया. कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा हनुमान चालीसा का पाठ करके किया गया. इस दौरान बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, कमलेश कुमारी, अनिल कुमार सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे. मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और गुर्ज देकर सम्मानित किया गया.

अकादमी की पहल से उभरेंगे प्रदेश के खिलाड़ी

अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि सभी छिंज कमेटियां मिलकर अखाड़े और खेल अकादमियां स्थापित करें, तो प्रदेश से प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आएंगे. ये खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल बाहरी राज्यों के खिलाड़ी हिमाचल के मेलों में भाग लेकर करोड़ों की आमदनी कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं. बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएँ मिलने पर वे भी उत्कृष्ट खिलाड़ी बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिले में दो खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी, जहाँ खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ रहने और खाने की उत्तम सुविधाएं मिलेंगी.

राहुल गांधी पर चुटकी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए “हाइड्रोजन बम” वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा, “राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, एटम बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन हर बार उनकी बात टांय टांय फिस हो जाती है. जैसे चुनाव में हार जाते हैं, वैसे ही उनके धमाके भी विफल हो जाते हैं. संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए. हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों के वोट खारिज होना इसका प्रमाण है कि उनके कई नेता भाजपा को आत्मा से समर्थन देते हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना

वक्फ बोर्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी धारा 370 जैसे संशोधनों के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाया था. उसी तरह अब मुस्लिम समुदाय के हित में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा कि पहले इन संपत्तियों का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, जबकि नए कानून से समाज के सभी वर्गों का उत्थान होगा. उन्होंने नए वक्फ कानून को दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक बताया.

राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश

हमीरपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के कार्य में हो रही देरी और गुणवत्ता पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी तीन महीने में फेस-3 का काम पूरा किया जाए. भारी बारिश के चलते कार्य में देरी हुई है, लेकिन अब सड़क को आम यातायात के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि जनता को परेशानी न हो.

भविष्य के मेडल विजेता हिमाचल से होंगे

अनुराग ठाकुर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि खेल अकादमियों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाई जाएगी. उन्होंने कहा, “भविष्य के मेडल विजेता हिमाचल के खिलाड़ी होंगे. इसके लिए खेल, रहने और खाने की बेहतर सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा.”