लवी मेले में बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी से गूंजा महिला सशक्तिकरण और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का संदेश

हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों तक महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सशक्त रूप से पहुंचाने के लिए बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:25 PM IST

Kinnaur News: हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में इस वर्ष बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से लगाई गई विशेष प्रदर्शनी ग्रामीण क्षेत्रों तक महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश पहुंचा रही है. विभाग की यह पहल पहाड़ी इलाकों में फैले मिथकों, भेदभाव और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है.

ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्रेरक महिलाओं की उपलब्धियां प्रदर्शित
प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों—सेना, खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासन—में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और युवतियों के चित्र और जीवन उपलब्धियां प्रदर्शित की गई हैं. इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को यह दिखाना है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं, और बेटियों के सपने भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने बेटों के.

इन चित्रों और संदेशों के माध्यम से विभाग ग्रामीणों में जारी कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दे रहा है. साथ ही, प्रदर्शनी में महिला उत्थान से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है.

ग्रामीण महिलाओं पर प्रदर्शनी का सकारात्मक प्रभाव
कुखी दरकाली की निवासी चेतना नेगी ने बताया कि प्रदर्शनी देखकर उन्हें प्रेरणा मिली है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की उपलब्धियां देखकर स्पष्ट है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और समाज को लड़का–लड़की में भेदभाव बंद करना चाहिए.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बदलाव की आवश्यकता बताई
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलू ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों की सोच बदलना है.
उन्होंने कहा—“आज महिलाएं देश की राष्ट्रपति से लेकर सेना, खेल, डॉक्टर और इंजीनियर तक हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेटा–बेटी में भेदभाव करते हैं. हमें इस मानसिकता को खत्म करना है.”

"बेटियां भी समान अधिकार रखती हैं"—पिंकू नेगी
स्थानीय निवासी पिंकू नेगी ने बताया कि प्रदर्शनी लोगों को यह समझाने में प्रभावी साबित हो रही है कि बेटा और बेटी समान हैं.
उन्होंने कहा—“कुछ लोग रूढ़िवादी सोच के कारण बेटियों को कम आंकते हैं. कई बार उन्हें जन्म लेने ही नहीं दिया जाता. हमें इस सोच को बदलना है और हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर देना है.”

