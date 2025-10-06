दलितों पर अत्याचार के विरोध में सीटू का हमीरपुर में प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग

Hamirpur News: हमीरपुर ज़िले में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में सीटू (CITU) ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सामने आई दो गंभीर और दिल दहला देने वाली घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया.

सीटू कार्यकर्ताओं ने कुल्लू ज़िले की सैंज घाटी की उस भयावह घटना की कड़ी निंदा की जिसमें एक दलित महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म किया गया और बाद में उसके शव को टुकड़ों में काटकर किल्टे में ले जाया गया. उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

इसी तरह, शिमला ज़िले के चिड़गांव क्षेत्र के जांगला गांव में 12 वर्षीय दलित बालक सिकंदर को ऊंची जाति की महिला के घर में प्रवेश करने पर अस्तबल में बंद कर दिया गया और उसके परिवार से बकरे की मांग की गई. इस अपमान और मानसिक आघात से आहत होकर उस मासूम ने आत्महत्या कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि ये घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. सीटू ने मांग की कि राज्य में दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को शीघ्र सजा नहीं मिली और सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज़ किया जाएगा.