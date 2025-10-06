Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2950193
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

दलितों पर अत्याचार के विरोध में सीटू का हमीरपुर में प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग

हमीरपुर जिला में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ सीटू द्वारा गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्य में हाल ही में घटित दो दिल दहला देने वाली घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

दलितों पर अत्याचार के विरोध में सीटू का हमीरपुर में प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग

Hamirpur News: हमीरपुर ज़िले में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में सीटू (CITU) ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सामने आई दो गंभीर और दिल दहला देने वाली घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया.

सीटू कार्यकर्ताओं ने कुल्लू ज़िले की सैंज घाटी की उस भयावह घटना की कड़ी निंदा की जिसमें एक दलित महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म किया गया और बाद में उसके शव को टुकड़ों में काटकर किल्टे में ले जाया गया. उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

इसी तरह, शिमला ज़िले के चिड़गांव क्षेत्र के जांगला गांव में 12 वर्षीय दलित बालक सिकंदर को ऊंची जाति की महिला के घर में प्रवेश करने पर अस्तबल में बंद कर दिया गया और उसके परिवार से बकरे की मांग की गई. इस अपमान और मानसिक आघात से आहत होकर उस मासूम ने आत्महत्या कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि ये घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. सीटू ने मांग की कि राज्य में दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को शीघ्र सजा नहीं मिली और सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज़ किया जाएगा.

TAGS

cituhamirpur newsHimachal Pradesh

Trending news

Nobel Prize 2025
ਮੈਰੀ ਬਰੂੰਕੋ, ਫਰੈੱਡ ਰਾਮਸਡੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
citu
दलितों पर अत्याचार के विरोध में सीटू का प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग
NIA news
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੇ BKI ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 22ਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
Punjab Rainy Weather
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੀ ਬਾਰਿਸ਼
Stock Market
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਡ; IT ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 25,000 ਨੂੰ ਪਾਰ
Supreme Court
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Marxist Party
‘दलित’ बच्चे को न्याय दिलाने उतरी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जातीय भेदभाव ने ली जान
bathinda news
ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
Shahtalai Dussehra Fair
दशहरा मेले में बोले अनुराग, 'मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत आई-गई, सनातन हमेशा रहेगा'
Delhi News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
;