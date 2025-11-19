Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3010037
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Mandi News: पंडोह-बग्गी टनल बंद होने से पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा; समय-समय पर खुलेंगे स्पिलवे गेट

Mandi News: पंडोह डैम में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण स्पिलवे गेटों को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर खोला जाएगा.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

Mandi News: पंडोह-बग्गी टनल बंद होने से पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा; समय-समय पर खुलेंगे स्पिलवे गेट

Mandi News: पंडोह डैम में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण स्पिलवे गेटों को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर खोला जाएगा. यह जानकारी पंडोह स्थित इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिवीजन, बीबीएमबी के अधिशासी अभियंता संतोष राणा ने दी. उन्होंने बताया कि पंडोह-बग्गी टनल प्रशासनिक कारणों से बंद होने के चलते जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण अतिरिक्त जल को सुरक्षित रूप से छोड़ना आवश्यक हो गया है.

अधिशासी अभियंता ने कहा कि राहगीरों, मछुआरों, ग्रामीणों और नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. स्पिलवे गेट खोले जाने पर ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, ऐसे में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है. उन्होंने अपील की कि नदी किनारे कार्य करने वाले लोग, पशुपालक तथा यात्री किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.

यह भी पढ़ें: Shimla News: संजौली मस्जिद का मामला फिर से गरमाया; थाने के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत

Add Zee News as a Preferred Source

उनके अनुसार बांध प्रबंधन जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत गेट संचालन किया जाएगा. अधिशासी अभियंता ने मंडी, कांगड़ा तथा हमीरपुर जिलों के उपायुक्तों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी और जागरूकता सुनिश्चित करें.

यह भी पढ़ें: Himachal News: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सा के अधिकार की वकालत की

 

TAGS

mandi newsPandoh Damhindi news

Trending news

mandi news
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव पर उठाए सवालों पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का जवाब
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
Srinagar Nagar Kirtan
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ
Anandpur Sahib News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਗਮ; ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ!
Kullu News
3 मामलों में 5 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार
Ferozepur news
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
undefined
'ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'... ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸਾਵਧਾਨ; ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ
Gurdaspur News
ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ AK 47 ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਿਆ