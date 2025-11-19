Mandi News: पंडोह-बग्गी टनल बंद होने से पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा; समय-समय पर खुलेंगे स्पिलवे गेट

Mandi News: पंडोह डैम में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण स्पिलवे गेटों को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर खोला जाएगा. यह जानकारी पंडोह स्थित इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिवीजन, बीबीएमबी के अधिशासी अभियंता संतोष राणा ने दी. उन्होंने बताया कि पंडोह-बग्गी टनल प्रशासनिक कारणों से बंद होने के चलते जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण अतिरिक्त जल को सुरक्षित रूप से छोड़ना आवश्यक हो गया है.

अधिशासी अभियंता ने कहा कि राहगीरों, मछुआरों, ग्रामीणों और नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. स्पिलवे गेट खोले जाने पर ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, ऐसे में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है. उन्होंने अपील की कि नदी किनारे कार्य करने वाले लोग, पशुपालक तथा यात्री किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.

उनके अनुसार बांध प्रबंधन जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत गेट संचालन किया जाएगा. अधिशासी अभियंता ने मंडी, कांगड़ा तथा हमीरपुर जिलों के उपायुक्तों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी और जागरूकता सुनिश्चित करें.

