टकोली फोरलेन पर बादल फटा, पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान
टकोली फोरलेन पर बादल फटा, पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान

Mandi cloudburst News: एफकौन कम्पनी का ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूटी:घटना में एफकौन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूट गई. अचानक आई आपदा से कर्मचारी जान बचाने के लिए भागे और किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:29 AM IST

Mandi cloudburst News: देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण टकोली फोरलेन सड़क पर रविवार को बादल फटने की घटना सामने आई है. शालानाल नाले में आए सैलाब के चलते सड़क पर पानी और भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

एफकौन कम्पनी का ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूटी:घटना में एफकौन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूट गई. अचानक आई आपदा से कर्मचारी जान बचाने के लिए भागे और किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे. घटना से स्थानीय ग्रामीणों के घरों में भी पानी और मलबा घुस गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद प्रभावित किया है.

प्रशासन अलर्ट, राहत कार्य जारी:घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है. प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

