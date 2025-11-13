मंडी से डॉक्टरों के तबादलों पर बोले CM के प्रधान मीडिया सलाहकार, भाजपा विधायक कर रहे गलत बयानबाज़ी

मंडी से डॉक्टरों की सामूहिक ट्रांसफर को लेकर भाजपा विधायकों के बयानों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा विधायकों पर गलत बयानबाज़ी करने का आरोप लगाया है.
Trending Photos
Mandi News: मंडी जिला से डॉक्टरों के सामूहिक तबादलों को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक बिना तथ्यों की जांच किए गलत बयानबाज़ी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
नरेश चौहान ने स्पष्ट किया कि मंडी जिला के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है. सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को अब अलग-अलग कैडर में बांटा गया है — मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टरेट हेल्थ को अलग कर दिया गया है ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके.
उन्होंने भाजपा विधायकों को सलाह दी कि वे मुख्यमंत्री से समय लेकर विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करें, अधूरी जानकारी के आधार पर गलत प्रचार न करें.
इसी बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने तीन वर्ष पूरे करने जा रही है, जिसका जश्न कार्यक्रम मंडी में आयोजित होगा. इस संबंध में नरेश चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है.
उन्होंने बताया कि सरकार इस अवसर पर तीन वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी, ताकि लोग स्वयं देख सकें कि प्रदेश में किस तरह से विकास और पारदर्शिता की दिशा में कार्य किया गया है.