Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3099952
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

RDG बंद होने पर CM सुक्खू का BJP पर हमला, PM से मिलने की अपील

CM Sukhvinder Singh Sukhu: RDG बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब. CM सुक्खू ने BJP पर पलटवार करते हुए PM से मिलने और साथ चलने की अपील की.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:19 PM IST

Trending Photos

RDG बंद होने पर CM सुक्खू का BJP पर हमला, PM से मिलने की अपील

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा विधायक दल को राज्यपाल से मिलने के दौरान हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने से प्रदेश को हो रहे नुकसान का मुद्दा गंभीरता से उठाना चाहिए.

RDG बंद होने से बिगड़ी आर्थिक स्थिति
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के कारण हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर हो गई है. उन्होंने इसे आज़ादी के बाद पहली बार की घटना बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ा है.

दिल्ली जाकर मदद रुकवाने का आरोप
सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर हिमाचल सरकार को मिलने वाली मदद रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राजनीति नहीं, बल्कि प्रदेशहित में एकजुटता की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम से मुलाकात की अपील
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे वित्त मंत्री से नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री से समय मांगें और यदि जरूरत पड़े तो वे खुद उनके साथ दिल्ली चलने को तैयार हैं.
उन्होंने कहा, “अब बात वित्त मंत्री से मिलने से नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री के सामने हिमाचल का पक्ष रखना जरूरी है.”

विधायक निधि पर स्थिति स्पष्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद ही जारी की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निधि सिर्फ भाजपा विधायकों को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस विधायकों को भी फिलहाल नहीं मिल रही.

विशेष सत्र में रखे जाएंगे तथ्य
सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार विशेष सत्र के माध्यम से जनता के सामने यह तथ्य रखेगी कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को क्या दिया.
उन्होंने भाजपा विधायकों से दुष्प्रचार छोड़कर तथ्यों के आधार पर चर्चा करने और सरकार का सहयोग करने की अपील की.

1 फरवरी को बताया ‘काला दिन’
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 फरवरी हिमाचल के लिए काला दिन साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन RDG बंद करने का फैसला सामने आया. उन्होंने दोहराया कि अब समय आ गया है कि सभी दल मिलकर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखें.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuShimla NewsHimachal news

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
RDG बंद होने पर CM सुक्खू का BJP पर हमला, PM से मिलने की अपील
Lakshmi Bhandar Scheme
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ₹500 extra, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
'Amritsar
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट, पश्चिमी विक्षोभ को लेकर बड़ा अलर्ट, जानें पूर्वानुमान
Train Accident
ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ Train, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਡੱਬੇ
Sanjay Malhotra
RBI Repo Rate: ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਤੋਂ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
earthquake
Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ
Jalandhar Firing
ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Jalandhar Firing
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ
Punjab government
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: CM ਮਾਨ