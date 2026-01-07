Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3066655
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में MD-MS के नए विषय होंगे शुरू

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MD-MS के नए विषय शुरू होंगे. CM सुक्खू ने सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी, GDO कोटा 66% और 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का किया ऐलान.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:01 PM IST

Trending Photos

CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में MD-MS के नए विषय होंगे शुरू

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसके तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा. नई व्यवस्था में सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा। फिलहाल यह अनुपात जीडीओ और सीधी भर्ती के बीच 50-50 है.

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक में MD-MS के नए विषय शुरू किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मेडिकल शिक्षा को नया आयाम मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मरीज-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 1000 ‘रोगी मित्र’ नियुक्त करने की घोषणा भी की. इनमें से 500 मेडिकल कॉलेजों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए जाएंगे। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला से शुरू होगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोगी मित्रों की कार्यप्रणाली के लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है. पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में रोगी मित्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके.

यह फैसले प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं.

TAGS

cm sukhvinder sigh sukhuShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Cabinet Minister Barinder Kumar Goyal
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
E-KYC
e-KYC ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
Bank holiday list January
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
Aman Bhainswal
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਭੈਂਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
'Shiromani Akali Dal
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
Speaker Kultar Singh Sandhwan
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
governor shiv pratap shukla
विदेश नीति से JNU विवाद तक शिव प्रताप शुक्ल के बड़े बयान, पल्लवी केस पर भी बोले
High court
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ HC ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab Schools Holiday
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
undefined
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 209 ਭਾਰਤੀ Deport, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ