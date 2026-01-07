CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में MD-MS के नए विषय होंगे शुरू

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसके तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा. नई व्यवस्था में सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा। फिलहाल यह अनुपात जीडीओ और सीधी भर्ती के बीच 50-50 है.

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक में MD-MS के नए विषय शुरू किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मेडिकल शिक्षा को नया आयाम मिलेगा.

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मरीज-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 1000 ‘रोगी मित्र’ नियुक्त करने की घोषणा भी की. इनमें से 500 मेडिकल कॉलेजों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए जाएंगे। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला से शुरू होगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोगी मित्रों की कार्यप्रणाली के लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है. पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में रोगी मित्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके.

यह फैसले प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं.