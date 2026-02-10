Advertisement
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: न OPS बंद होगी, न सब्सिडी—BJP पर लगाए गंभीर आरोप

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया कि OPS जारी रहेगी और सब्सिडी बंद नहीं होगी. RDG को लेकर BJP पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:24 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन से जुड़ी एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं. दिल्ली जाने से पहले शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक चुनौतियों के बीच विपक्ष राजनीति कर रहा है, जो जनता के हित में नहीं है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, ताकि प्रदेश के वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सके. इस दौरान उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

OPS और सब्सिडी पर सरकार का स्पष्ट रुख
मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बंद नहीं होगी, भले ही वित्त विभाग की ओर से कोई भी सिफारिश क्यों न हो. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भुगतान में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी भी किसी सूरत में बंद नहीं की जाएगी और सरकार अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की संपदा का दुरुपयोग किया गया.
सीएम सुक्खू ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान RDG के रूप में करीब 54 हजार करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस सरकार को तीन वर्षों में केवल 17 हजार करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए.

विपक्ष पर बैठक से दूरी बनाने का आरोप
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र लिखा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष गलत बयानबाजी कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता इस गंभीर स्थिति में भी चुनावी राजनीति और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और वे कठिन हालात में मजबूती से खड़े रहना जानते हैं. उन्होंने भाजपा को राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में सोचने की नसीहत दी.

