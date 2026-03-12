थर्ड फ्रंट पर CM सुक्खू का बड़ा बयान—“जिसे जाना है जाए”, जयराम ठाकुर पर भी बोला तीखा हमला

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दो दिवसीय दौरे पर हमीरपुर जिले के नादौन पहुंचे. इस दौरान अमतर क्रिकेट स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया. बाद में मुख्यमंत्री नादौन डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया और डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम तथा स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया. इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया.

थर्ड फ्रंट पर दिया जवाब

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे (थर्ड फ्रंट) के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी नई पार्टी बनाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जाना चाहता है, उसे जाने दिया जा सकता है और किसी को रोका नहीं जा सकता. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करते हुए जनहित के काम जारी रखेगी.

भाजपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के विकास के खिलाफ क्यों खड़ी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आरडीजी के मुद्दे पर भाजपा ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है.

जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के रोबोटिक सर्जरी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स की तर्ज पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक एमआरआई मशीन तक स्थापित नहीं करवाई थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके.

LPG गैस को लेकर भी दिया बयान

मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की कमी की स्थिति बनती है तो सरकार उससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने नादौन डिग्री कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और बहुउद्देशीय भवन के निर्माण को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जून माह से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू की जाएंगी और वहां मल्टी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. साथ ही भविष्य में डेंटल कॉलेज शुरू करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं.