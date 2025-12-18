घुमारवीं दौरे पर CM सुक्खू सख्त, जनसमस्याएं सुनते हुए लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बिलासपुर जिले के घुमारवीं दौरे के दौरान जनसमस्याएं सुनीं और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया. घुमारवीं थाना परिसर में आवासीय क्वार्टरों की आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने आम जनता से सीधा संवाद किया.

इस दौरान कुलाड़ी गांव की बुजुर्ग महिला चिंती देवी ने जमीन की निशानदेही को लेकर अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखी. महिला ने बताया कि वह पिछले सात वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और उनकी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर को एक महीने के भीतर महिला की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के प्रभावित 11 परिवारों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने बरसात के कारण घरों के भूस्खलन की जद में आने की समस्या बताते हुए सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी. मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम लोगों को समयबद्ध राहत देना सरकार की प्राथमिकता है.