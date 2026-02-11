दिल्ली में सुक्खू की बड़ी रणनीति! पी. चिदंबरम से RDG पर की अहम चर्चा, हिमाचल को मिलेगा सहारा?

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के बाद शिमला लौट आए हैं. शिमला पहुंचकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान उनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से हुई, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति और रेवेन्यू डिफिशिएंट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने चिदंबरम को पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्तीय प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं और हिमाचल को मिले आर्थिक लाभों की जानकारी दी. साथ ही RDG बंद किए जाने के फैसले को लेकर राज्य की चिंता भी उनके समक्ष रखी.

सीएम सुक्खू के अनुसार, पी. चिदंबरम ने इस पर चिंता जताई और कहा कि उनके कार्यकाल में पहाड़ी राज्यों के अधिकारों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता था. उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के तहत राज्यों को मिलने वाली रेवेन्यू डिफिशिएंट ग्रांट को बंद किया जाना आश्चर्यजनक है और विशेष रूप से हिल स्टेट्स के मामले में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए था.

मुख्यमंत्री ने बताया कि चिदंबरम ने हिमाचल की वर्तमान वित्तीय स्थिति से जुड़े विस्तृत आंकड़े मांगे हैं. इन तथ्यों के आधार पर वे आगे की रणनीति को लेकर मार्गदर्शन देंगे.

दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन संसद सत्र के कारण यह संभव नहीं हो पाई. सीएम सुक्खू ने कहा कि वे जल्द ही नड्डा से मुलाकात कर राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे.