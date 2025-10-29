CM सुक्खू ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से की भेंट, 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग

Himachal News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 150 स्वचालित मौसम केंद्र और किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, वैश्विक ऊष्मीकरण और बदलते मौसम पैटर्न के कारण हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे प्रदेश को व्यापक नुकसान झेलना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में अग्रिम चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए यह मौसम केंद्र अत्यंत आवश्यक हैं और इनकी स्थापना अगले मानसून सीजन से पहले पूरी की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने लाहौल-स्पीति जिला के लिए डॉप्लर वेदर रडार की स्वीकृति देने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि हिमाचल का मौसम डेटा केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डेटा से जोड़ा जाए, ताकि एकीकृत और समयबद्ध चेतावनी मिल सके.

मुख्यमंत्री ने आगे कांगड़ा-हमीरपुर क्षेत्र में सीस्मिक प्रयोगशाला और डेटा विश्लेषण केंद्र, हमीरपुर में मौसम डेटा केंद्र, ऊंचाई वाले इलाकों में दो वायु निगरानी प्रणालियां, और शैडो जोन में कॉम्पैक्ट वेदर रडार स्थापित करने का भी अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अत्याधुनिक डेटा मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली की स्थापना समय की मांग है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम, कृत्रिम मेधा (AI) आधारित रिफ्रेशर कोर्स, पौध-आधारित पैकेजिंग अनुसंधान केंद्र और जैव उत्पादन हब (Bio-Manufacturing Hub) की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की.

इसके अलावा, प्राकृतिक कृषि, लैवेंडर, लेमनग्रास और पुष्प खेती को प्रोत्साहित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ. मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे किसान बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहे हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हिमाचल सरकार की पहल की सराहना की और कहा कि राज्य की सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा.

इस अवसर पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान आवासीय आयुक्त अजय कुमार यादव और केंद्रीय मंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे.