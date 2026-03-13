मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान; बंगाणा में डीएसपी ऑफिस और सब-जज कोर्ट खुलेगा

Una News: ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बंगाणा में डीएसपी ऑफिस और सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 14.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तुरकाल पंगा पेयजल योजना का शिलान्यास किया. इस योजना से बुधान, चमयाड़ी, धुंगले, लठियाणी और तनोह ग्राम पंचायतों के करीब 10 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सामर्थ्य ज्ञानदीप पुस्तकालय और सामर्थ्य व्यायामशाला का भी शिलान्यास किया. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रैनसरी और लठियाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोलने की घोषणा भी की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से आधुनिक तकनीक के जरिए पानी को साफ करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके और वे बीमारियों से दूर रहें.

इस दौरान उन्होंने महिला मंडलों को प्रोत्साहन के तौर पर 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की.

वहीं पंजाब के वित्त मंत्री पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बावजूद अभी तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला लागू कर दिया था. उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा.