Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139813
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान; बंगाणा में डीएसपी ऑफिस और सब-जज कोर्ट खुलेगा

Una News: मुख्यमंत्री ने इस दौरान 14.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तुरकाल पंगा पेयजल योजना का शिलान्यास किया. इस योजना से बुधान, चमयाड़ी, धुंगले, लठियाणी और तनोह ग्राम पंचायतों के करीब 10 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:57 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान; बंगाणा में डीएसपी ऑफिस और सब-जज कोर्ट खुलेगा

Una News: ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बंगाणा में डीएसपी ऑफिस और सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 14.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तुरकाल पंगा पेयजल योजना का शिलान्यास किया. इस योजना से बुधान, चमयाड़ी, धुंगले, लठियाणी और तनोह ग्राम पंचायतों के करीब 10 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सामर्थ्य ज्ञानदीप पुस्तकालय और सामर्थ्य व्यायामशाला का भी शिलान्यास किया. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रैनसरी और लठियाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोलने की घोषणा भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से आधुनिक तकनीक के जरिए पानी को साफ करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके और वे बीमारियों से दूर रहें.

इस दौरान उन्होंने महिला मंडलों को प्रोत्साहन के तौर पर 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की.

वहीं पंजाब के वित्त मंत्री पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बावजूद अभी तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला लागू कर दिया था. उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा.

TAGS

Sukhvinder Singh Sukhu newsHimachal Cm Announcement Banganauna himachal news

Trending news

Dera Bassi News
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਬ
Rupnagar news
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
Ludhiana News
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ
Mohlai News
ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
Tarn Taran News
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੁਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Bilaspur News
LPG की खबर: बिलासपुर में सिलेंडर का स्टॉक पूरा, फिर भी ढाबा-रेस्टोरेंट क्यों परेशान?
barnala news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ KLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
Mansa news
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Vikramaditya Singh
विक्रमादित्य सिंह ने की राघव चड्ढा की तारीफ! बोले– उनसे सीखनी चाहिए जनहित की राजनीति