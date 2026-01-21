Advertisement
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! हिमाचल में पहली बार बनेगी राज्य पोषण नीति

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य की पहली पोषण नीति लागू करने का ऐलान किया. कांगड़ा और कंडाघाट में नई फूड टेस्टिंग लैबें, बजट 33.5 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:09 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐलान किया कि राज्य में पहली बार पोषण नीति लागू की जाएगी. उनका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को समग्र स्वास्थ्य और पोषण का लाभ मिल सके.

सीएम सुक्खू ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS). उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग अत्यंत जरूरी है. इसके तहत लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्व, कैलोरी और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी.

पोषण नीति से पहले मजबूत की जा रही सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.

पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जाएगा. आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

बजट और स्टाफिंग

कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8.50 करोड़ रुपये और कांगड़ा में नई फूड टेस्टिंग लैब के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

सुक्खू ने कहा कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होगा और सभी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा.

