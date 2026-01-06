CM सुक्खू ने 52 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 10 दिन के शैक्षणिक दौरे पर किया रवाना, दिल्ली-गोवा का करेंगे भ्रमण

Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला सचिवालय से सुखाश्रय योजना के तहत ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ श्रेणी के 52 बच्चों को 10 दिवसीय शैक्षणिक और मनोरंजन भ्रमण के लिए रवाना किया. मुख्यमंत्री ने वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को शुभकामनाएं दीं.

चंडीगढ़ से गोवा तक का सफर

इस 10 दिवसीय दौरे के दौरान बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा का भ्रमण करेंगे. यात्रा के दौरान बच्चों को वॉल्वो बस, हवाई जहाज और थ्री-स्टार होटल में ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके.

सरकार ही इन बच्चों का परिवार: सीएम

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें राज्य सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है. सरकार अब उनके माता-पिता की भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि सुखाश्रय योजना के तहत इन बच्चों को परिवार की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें देश के प्रमुख शहरों का भ्रमण करवाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा, जिसके लिए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए जाएंगे.

करुणा मूलक आश्रितों को भी बड़ी राहत

सीएम सुक्खू ने बताया कि नववर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने करुणा मूलक आश्रितों को बड़ी राहत दी है. पहले चरण में 980 करुणा मूलक आश्रितों को रोजगार देने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे कई परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा.