Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3065352
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

CM सुक्खू ने 52 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 10 दिन के शैक्षणिक दौरे पर किया रवाना, दिल्ली-गोवा का करेंगे भ्रमण

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुखाश्रय योजना के तहत 52 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 10 दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर रवाना किया. बच्चे दिल्ली, आगरा और गोवा का भ्रमण करेंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:21 PM IST

Trending Photos

CM सुक्खू ने 52 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 10 दिन के शैक्षणिक दौरे पर किया रवाना, दिल्ली-गोवा का करेंगे भ्रमण

Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला सचिवालय से सुखाश्रय योजना के तहत ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ श्रेणी के 52 बच्चों को 10 दिवसीय शैक्षणिक और मनोरंजन भ्रमण के लिए रवाना किया. मुख्यमंत्री ने वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को शुभकामनाएं दीं.

चंडीगढ़ से गोवा तक का सफर
इस 10 दिवसीय दौरे के दौरान बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा का भ्रमण करेंगे. यात्रा के दौरान बच्चों को वॉल्वो बस, हवाई जहाज और थ्री-स्टार होटल में ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके.

सरकार ही इन बच्चों का परिवार: सीएम
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें राज्य सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है. सरकार अब उनके माता-पिता की भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि सुखाश्रय योजना के तहत इन बच्चों को परिवार की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें देश के प्रमुख शहरों का भ्रमण करवाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा, जिसके लिए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए जाएंगे.

करुणा मूलक आश्रितों को भी बड़ी राहत
सीएम सुक्खू ने बताया कि नववर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने करुणा मूलक आश्रितों को बड़ी राहत दी है. पहले चरण में 980 करुणा मूलक आश्रितों को रोजगार देने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे कई परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuChildren of the StateShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

School holidays extended
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
India-Bangladesh Border Tensions
India-Bangladesh Border: ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੰਗ?
Sonia Gandhi health Update
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ; ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
Kapurthala news
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ–ਕਟੜਾ ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ
hamirpur news
वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा! बुजुर्ग से लाखों की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार
Baljinder Singh
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
sarabjit kaur
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Jagraon Kabaddi player Murder
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
disease
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਦੇ ਹੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਕੇਤ
Sarabjit Kaur return delayed
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਟਲੀ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ