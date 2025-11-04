CM सुक्खू ने पुलिस पेट्रोलिंग की 66 नई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, ट्रैफिक प्रबंधन को मिलेगी मदद

Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में पुलिस विभाग की नई पेट्रोलिंग व अन्य वाहनों की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रदेश के 10 जिलों में तैनात होने वाली ये गाड़ियां ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी.

कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, और विधायक भवानी सिंह पठानिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

66 गाड़ियां, जिनमें 35 इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल

हिमाचल पुलिस को इस चरण में 66 नई गाड़ियां प्रदान की गई हैं, जिनमें 35 इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) भी शामिल हैं. 18 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर खरीदी गई ये आधुनिक गाड़ियां अपने विदेशी लुक और उन्नत फीचर्स के कारण लोगों में भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रयास है कि सभी विभागों में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए. हिमाचल एक पर्यटन राज्य है जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में ट्रैफिक की चुनौती हमेशा बनी रहती है. नई गाड़ियों के शामिल होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी, तेजी से मौके पर पहुंचने की क्षमता, और यातायात प्रबंधन में सुधार होगा.

पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरणों और तकनीक से लैस किया जा रहा है. हाल ही में 1200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पूरी की गई है और पुलिस को आधुनिक हथियारों से भी सुदृढ़ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशीले पदार्थों, विशेषकर चिट्टा, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

नई गाड़ियां प्रदेश भर में सुरक्षा, जागरूकता और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उपयोग में लाई जाएंगी. इससे पुलिस की आधुनिकता की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा है.