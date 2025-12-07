मंडी में सुक्खू सरकार की जश्न की तैयारियों के बीच सड़क मरम्मत पर विवाद

मंडी में मुख्यमंत्री सुखू सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जन संकल्प रैली से पहले सड़कों की अस्थायी मरम्मत पर लोगों ने आपत्ति जताई. बजरी व मिट्टी से भरी सड़क से उड़ती धूल बनी परेशानी का कारण.
Mandi News: हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर 11 दिसंबर को मंडी में “जन संकल्प रैली” का आयोजन किया जा रहा है. इस रैली की तैयारियों के तहत शासन-प्रशासन ने शहर और आसपास की सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया है. हालांकि, यह काम अब स्थानीय लोगों के लिए राहत की बजाय परेशानी का कारण बन गया है.
मंडी शहर तक पहुंचने वाले पुराने नेशनल हाईवे पर पुलघराट से लेकर फायर स्टेशन तक सड़क की मरम्मत केवल बजरी और मिट्टी डालकर की जा रही है. बरसात के बाद से यहां बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिनकी लंबे समय तक अनदेखी की गई. अब जब कार्यक्रम नजदीक आ गया है, तो अस्थायी तौर पर गड्ढों को भर दिया गया है, जिससे धूल-मिट्टी की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है.
स्थानीय निवासी सतनाम कौर, सन्नी और संगीत भूषण ने बताया कि दिनभर उड़ती धूल के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. वाहन गुजरते ही चारों ओर मिट्टी का गुबार छा जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि सिर्फ किसी आयोजन के लिए दिखावटी मरम्मत करने की बजाय सड़क की स्थायी मरम्मत की जानी चाहिए थी.
वहीं, लोक निर्माण विभाग नेरचौक मंडल के अधिशासी अभियंता डी.आर. चौहान ने बताया कि फिलहाल मौसम ठंडा होने के कारण टारिंग का काम संभव नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल अस्थायी व्यवस्था है, ताकि यातायात कुछ हद तक सुचारू रह सके. विभाग के अनुसार, मौसम अनुकूल होने पर फरवरी के बाद स्थायी टारिंग का काम शुरू किया जाएगा.
कुल मिलाकर, एक ओर जहां सरकार अपने कार्यकाल का उत्सव मनाने की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग धूल और खराब सड़कों की समस्या से जूझने को मजबूर हैं. अब देखना यह होगा कि प्रशासन लोगों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है.