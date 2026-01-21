Advertisement
CM सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर मानव बम से उड़ाने की धमकी! सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Himachal CM Sukhu Threat: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई. DC शिमला को भेजे गए ई-मेल के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और FIR दर्ज की गई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:28 PM IST

CM सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर मानव बम से उड़ाने की धमकी! सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

CM Sukhu Bomb Threat: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर मानव बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. यह धमकी शिमला के उपायुक्त (DC) कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई, जिसमें लिखा गया कि यदि मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने आए, तो उन पर आत्मघाती हमला किया जाएगा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना सदर शिमला में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार, ई-मेल को DC कार्यालय से पुलिस अधिकारियों के माध्यम से थाना सदर भेजा गया, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353(1)(b) और 152 के तहत केस दर्ज किया गया है.

गुमनाम ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी पुलिस
धमकी भरा ई-मेल एक अज्ञात और गुमनाम आईडी से भेजा गया है. पुलिस साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा
धमकी के बाद राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं. इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह शिमला के रिज मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

पुलिस का दावा: डर फैलाने की कोशिश
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ई-मेल के जरिए झूठी और भ्रामक सूचना फैलाकर जनता में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतें न केवल लोक शांति भंग करती हैं, बल्कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा हैं.

मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं.

