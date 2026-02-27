IGMC में 3 टेस्ला MRI का शुभारंभ! CM सुक्खू ने स्वास्थ्य क्रांति का किया ऐलान, पूर्व सरकार पर साधा निशाना

Shimla News: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सबसे पुराने और प्रमुख अस्पताल में करीब 20 वर्ष पुरानी एमआरआई मशीन को बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से लैस कर रही है, ताकि लोगों को उच्च स्तरीय जांच और उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े.

‘व्यवस्था परिवर्तन’ का हिस्सा है नई मशीन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एमआरआई मशीन की स्थापना किसी विशेष मांग के कारण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन की सोच के तहत की गई है. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व सरकार पर लगाए आरोप

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे विपक्ष में थे, तब स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं किए गए. उन्होंने कहा कि उस समय राज्य को आरडीजी और जीएसटी क्षतिपूर्ति जैसी वित्तीय सहायता भी मिल रही थी, लेकिन अस्पतालों में पुरानी मशीनें ही संचालित होती रहीं.

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण और उन्नत चिकित्सा सेवाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकें.