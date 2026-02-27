Advertisement
IGMC में 3 टेस्ला MRI का शुभारंभ! CM सुक्खू ने स्वास्थ्य क्रांति का किया ऐलान, पूर्व सरकार पर साधा निशाना

CM Sukhvinder Singh Sukhu: शिमला के IGMC में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई 3 टेस्ला MRI मशीन का उद्घाटन किया. सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने का दावा किया, वहीं पूर्व भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य ढांचे की अनदेखी के आरोप लगाए.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:08 PM IST

Shimla News: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सबसे पुराने और प्रमुख अस्पताल में करीब 20 वर्ष पुरानी एमआरआई मशीन को बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से लैस कर रही है, ताकि लोगों को उच्च स्तरीय जांच और उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े.

‘व्यवस्था परिवर्तन’ का हिस्सा है नई मशीन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एमआरआई मशीन की स्थापना किसी विशेष मांग के कारण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन की सोच के तहत की गई है. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

पूर्व सरकार पर लगाए आरोप
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे विपक्ष में थे, तब स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं किए गए. उन्होंने कहा कि उस समय राज्य को आरडीजी और जीएसटी क्षतिपूर्ति जैसी वित्तीय सहायता भी मिल रही थी, लेकिन अस्पतालों में पुरानी मशीनें ही संचालित होती रहीं.

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण और उन्नत चिकित्सा सेवाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकें.

