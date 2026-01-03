दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी सौगात! CM सुक्खू ने कंडाघाट में 168 करोड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रखी आधारशिला

Solan News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के कंडाघाट उपमंडल की क्वारग पंचायत के टिकरी गांव में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन की आधारशिला रखी. यह महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 168 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और दिव्यांगजन भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अक्सर दिव्यांगजन अपनी समस्याएं स्वयं सामने नहीं रख पाते, ऐसे में राज्य सरकार उनकी शिक्षा और विकास के लिए यह विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित कर रही है।.

27 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस उत्कृष्टता केंद्र में 27 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी. इसके साथ ही आवासीय सुविधा, खेल मैदान और आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि परियोजना का लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य जल्द पूरा किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों के लिए भी होगी होस्टल सुविधा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इस केंद्र में न केवल दिव्यांग बच्चों के लिए बल्कि उनके परिजनों के ठहरने के लिए भी होस्टल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इलाज और शिक्षा के दौरान परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

धर्मशाला छात्रा मौत मामले पर सख्त रुख

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में छात्रा की मौत के मामले पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने संबंधित प्रोफेसर को निलंबित करने के आदेश देने की बात कही और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल को इस तरह की घटनाओं से बार-बार शर्मसार नहीं होने दिया जाएगा.

राजस्व विभाग में कामकाज तेज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व विभाग में कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, ताकि आम जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें.