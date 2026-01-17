Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3077270
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर से मिले CM सुक्खू, पहाड़ी राज्यों के लिए e-Bus योजना में विशेष छूट की मांग

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर PM e-Bus Sewa Scheme के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष छूट की मांग की. जनसंख्या मानदंड, माइलेज और सब्सिडी में बदलाव का आग्रह किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:02 AM IST

Trending Photos

दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर से मिले CM सुक्खू, पहाड़ी राज्यों के लिए e-Bus योजना में विशेष छूट की मांग

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर PM e-Bus Sewa Scheme के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष रियायतें देने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस योजना के मौजूदा प्रावधान हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए व्यावहारिक नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा नियमों के तहत यह योजना केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर लागू होती है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में केवल शिमला ही इसके दायरे में आता है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार हरित और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे कई शहरी निकाय तेजी से आर्थिक गतिविधियों और मानव संसाधन विकास के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इन शहरों को योजना में शामिल करने के लिए जनसंख्या मानदंड में ढील देने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की दिशा में काम कर रही है. सरकार ने 1,500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत चालू वर्ष में राज्य अपने संसाधनों से CAPEX मॉडल के तहत 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया में है.

पहाड़ी इलाकों में परिचालन से जुड़ी चुनौतियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने OPEX मॉडल के तहत प्रतिदिन निर्धारित माइलेज को घटाकर 150 किलोमीटर प्रति बस करने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में मिल रही 22 रुपये प्रति किलोमीटर की परिचालन सहायता को बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर करने का आग्रह किया, ताकि राज्य परिवहन निगमों को घाटे का सामना न करना पड़े.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से सुंदरनगर में स्थित 47 बीघा अतिरिक्त खाली भूमि को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के एकीकृत कार्यालय के लिए स्थानांतरित एवं आवंटित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) देने का भी अनुरोध किया. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पूंजीगत सहायता को वास्तविक माइलेज से जोड़ा जाए, जिससे बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिले और उचित प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को राज्य को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuManohar Lal KhattarHimachal Pradesh

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
दिल्ली में खट्टर से मिले CM सुक्खू, पहाड़ी राज्यों के लिए eBus योजना में छूट की मांग
Bathinda Encounter
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਤ ਉਤੇ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ
Atishi video authentic
ਦਿੱਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ
Mohali Encounter
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ
B Praak death threat
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਬੀ. ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੰਗੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Punjab Police Transfers
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
Kerala tourists drown
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਡੁੱਬੇ; ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
PS TET Exam Date
ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰ
bank holiday today
ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ; ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
Dilpreet Bajwa Canada Captain
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਵਾਈ