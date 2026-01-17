दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर से मिले CM सुक्खू, पहाड़ी राज्यों के लिए e-Bus योजना में विशेष छूट की मांग

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर PM e-Bus Sewa Scheme के तहत पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष रियायतें देने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस योजना के मौजूदा प्रावधान हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए व्यावहारिक नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा नियमों के तहत यह योजना केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर लागू होती है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में केवल शिमला ही इसके दायरे में आता है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार हरित और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे कई शहरी निकाय तेजी से आर्थिक गतिविधियों और मानव संसाधन विकास के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इन शहरों को योजना में शामिल करने के लिए जनसंख्या मानदंड में ढील देने की मांग की.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की दिशा में काम कर रही है. सरकार ने 1,500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत चालू वर्ष में राज्य अपने संसाधनों से CAPEX मॉडल के तहत 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया में है.

पहाड़ी इलाकों में परिचालन से जुड़ी चुनौतियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने OPEX मॉडल के तहत प्रतिदिन निर्धारित माइलेज को घटाकर 150 किलोमीटर प्रति बस करने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में मिल रही 22 रुपये प्रति किलोमीटर की परिचालन सहायता को बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर करने का आग्रह किया, ताकि राज्य परिवहन निगमों को घाटे का सामना न करना पड़े.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से सुंदरनगर में स्थित 47 बीघा अतिरिक्त खाली भूमि को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के एकीकृत कार्यालय के लिए स्थानांतरित एवं आवंटित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) देने का भी अनुरोध किया. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पूंजीगत सहायता को वास्तविक माइलेज से जोड़ा जाए, जिससे बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिले और उचित प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को राज्य को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.