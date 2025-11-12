राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले CM सुक्खू, हिमाचल हाट का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की. इस दाैरान दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिमला लिफ्ट पार्किंग के समीप हिम-ईरा की पहल हिमाचल हाट का शिलान्यास किया.
Trending Photos
Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने शिमला लिफ्ट पार्किंग के समीप हिम-ईरा की पहल ‘हिमाचल हाट’ का शिलान्यास किया.
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिम ईरा के माध्यम से पहली बार महिलाओं को फूड वैन उपलब्ध करवाई गई हैं. उन्होंने बताया कि “इस वर्ष 60 और फूड वैन महिलाओं को दी जाएंगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा.”
दिल्ली में हाल ही में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि “जयराम ठाकुर तनाव में हैं, इसलिए हर दिन बयान दे रहे हैं. भाजपा फिलहाल पांच गुटों में बंटी हुई है — अनुराग गुट, नड्डा गुट, जयराम गुट, बिका हुआ गुट और ध्वाला गुट.” उन्होंने कहा कि मंडी में अनुराग ठाकुर के समर्थन में लगे नारों से जयराम ठाकुर परेशान हैं, इसलिए अब वे उनके गृह क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं.
सीएम ने दावा किया कि मौजूदा सरकार की नीतियों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. “शराब ठेकों की नीलामी से हमारी सरकार ने एक साल में 600 करोड़ रुपये कमाए, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने चार साल में मात्र 400 करोड़ रुपये कमाए थे,” उन्होंने कहा.
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने अपना संपूर्ण जीवन युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित किया, और हिमाचल सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए एक शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायी समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है.