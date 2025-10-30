दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मिले CM सुक्खू, स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करने की रखी मांग

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मज़बूत करने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं.

मुख्यमंत्री ने नड्डा से आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हिमाचल प्रदेश को अगले वित्त वर्ष में मिलने वाले बजटीय आवंटन में ₹200 करोड़ की वृद्धि की जाए. साथ ही उन्होंने राज्य में तीन गहन चिकित्सा (ICU) खंड स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्र देने का अनुरोध किया, ताकि गंभीर रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके.

सुक्खू ने आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात को बनाए रखने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ने से प्रदेश के सीमित संसाधनों पर बोझ कम होगा और अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने के लिए लगातार प्रयासरत है.

सुक्खू ने नड्डा को बताया कि इस वर्ष की आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने केंद्र से सहयोग की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि राज्य की ऋण सीमा में 2 प्रतिशत की वृद्धि के मुद्दे को केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखा जाए, ताकि विकास परियोजनाओं की रफ्तार बनी रहे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.