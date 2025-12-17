Advertisement
CM सुक्खू का बड़ा बयान: केंद्र सरकार ने हिमाचल को किया गुमराह; करोड़ रुपये का बकाया अभी तक नहीं मिला!

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं में अखिल भारतीय पेंशनर दिवस समारोह में हिस्सा लिया, केंद्र सरकार पर आपदा राहत और पावर प्रोजेक्ट के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और अधिकार यात्रा निकालने की घोषणा की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:41 PM IST

Bilaspur News: अखिल भारतीय पेंशनर दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट द्वारा घुमारवीं में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रदेशभर के विभिन्न विभागों से जुड़े पेंशनर्स शामिल हुए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और खेल मंत्री यादविंदर गोमा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे. समारोह स्थल पर पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया.

आपदा राहत के आंकड़ों पर केंद्र पर गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी राहत राशि के आंकड़ों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश को करीब 9,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन अब तक केवल 1,500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसमें से प्रदेश सरकार को वास्तविक रूप से मात्र 451 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अलग-अलग आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

पीडीएनए फंड में प्रदेश का अंशदान भी शामिल
सीएम सुक्खू ने कहा कि पीडीएनए के तहत बताए जा रहे 2,000 करोड़ रुपये में से 500 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार का स्वयं का अंशदान है. इसके बावजूद इसे केंद्र की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से 1,100 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र जारी करने की मांग की.

आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ से अधिक का बकाया
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश पर 106 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जबकि केंद्र सरकार ने केवल 49 करोड़ रुपये की सहायता दी है. शेष 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदेश सरकार को वहन करनी पड़ी. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बकाया राशि जारी करने की अपील की.

पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर संसाधनों के शोषण का आरोप
सीएम सुक्खू ने प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स के तहत करीब 15 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद स्थानीय लोगों को न तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है और न ही उनके अधिकार सुरक्षित हैं. उन्होंने इसे प्रदेश की संपदा का शोषण बताया.

प्रदेश के अधिकारों के लिए निकाली जाएगी ‘अधिकार यात्रा’
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार हिमाचल के संसाधनों और प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही ‘अधिकार यात्रा’ निकालेगी. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशहित में हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है.

 

CM Sukhvinder Singh SukhuPensioners DayHimachal Pradesh

