शिमला में CM सुक्खू ने की भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा
Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पिछले 48 घंटों में हुई भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान की समीक्षा की. उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जानमाल की क्षति पर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए, जहां से वे निजी दौरे पर लंदन जाएंगे. अगले सप्ताह तक वे शिमला लौटकर जनता की शिकायतें सुनेंगे.

48 घंटे में 5 मौतें, 2 लापता
सीएम सुक्खू ने बताया कि दो दिनों की भारी बारिश में 5 लोगों की मौत हुई है. इनमें 3 लोग मंडी जिले के निहारी और 2 लोग पंडोह मोहाल सुमा क्षेत्र से हैं. इसके अलावा 2 लोग लापता हैं. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत कार्य तेज़ करने के निर्देश दिए.

बारिश से रिकॉर्ड नुकसान
सीएम ने बताया:
-सितंबर में सामान्य से 136% अधिक बारिश हुई,
-पूरे मॉनसून में अब तक 45% अधिक वर्षा दर्ज की गई,
-इस दौरान 417 लोगों की मौत हुई और 45 लोग लापता हैं,
-प्राकृतिक आपदा के कारण ₹4,582 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ,
-15,022 संरचनात्मक नुकसान दर्ज हुए, जिनमें:
-1502 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त,
-6467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त,
-6316 गौशालाएँ और 594 दुकानें प्रभावित हुईं।

राहत कार्यों में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग को विशेष रूप से सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए ताकि किसान अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचा सकें. उन्होंने बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता पर बहाल करने के लिए कहा.
एचपीएमसी को सेब ढुलाई में अतिरिक्त वाहन लगाने को कहा गया है. सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

बेघर परिवारों के लिए राहत पैकेज
सीएम सुक्खू ने बताया कि विशेष राहत पैकेज के तहत:
-शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को 10,000 रुपये मासिक किराया,
-ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये मासिक किराया प्रदान किया जा रहा है.
-साथ ही असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों को जल्द ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा.

