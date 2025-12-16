दिल्ली में हिमाचल निकेतन परियोजना की CM सुक्खू ने की समीक्षा, छह महीने की डेडलाइन तय

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को द्वारका स्थित निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना को अगले छह महीनों के भीतर पूरा किया जाए.

145 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है हिमाचल निकेतन

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 145 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. परियोजना के पूरा होने पर हिमाचल निकेतन में कुल 107 कमरे उपलब्ध होंगे.

आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

हिमाचल निकेतन में रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डॉरमिट्री, पार्किंग सुविधा, लैंडस्केप गार्डन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली आने वाले हिमाचलवासियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लगभग फाइव-स्टार स्तर की सुविधाओं से युक्त यह निकेतन दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. खासतौर पर इलाज, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने वाले छात्रों और मरीजों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी.

समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दिल्ली में ठहरने के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो. उन्होंने परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया.

विधानसभा अध्यक्ष ने की पहल की सराहना

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र और मरीज हिमाचल से दिल्ली आते हैं और हिमाचल निकेतन के बनने से उनके ठहराव की व्यवस्था बेहतर होगी.

अधिकारियों ने दी परियोजना की जानकारी

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री को परियोजना की तकनीकी स्थिति और निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रधान आवासीय आयुक्त अजय यादव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी कर्नल (सेवानिवृत्त) के.एस. बन्श्तु सहित पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

राजधानी में हिमाचल की मौजूदगी होगी मजबूत

हिमाचल निकेतन परियोजना के पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की बुनियादी ढांचा मौजूदगी मजबूत होगी और राज्य से आने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी.