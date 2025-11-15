सीएम ने दिलाई नशामुक्त हिमाचल की शपथ, वॉकाथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल

Shimla walkathon News(संदीप सिंह): शिमला में नशे के बढ़ते खतरे, खासकर चिट्टे के प्रसार के खिलाफ आज एक बड़ा जनजागरूकता अभियान देखने को मिला. रिज मैदान शिमला में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय “नशामुक्त हिमाचल वॉकाथन” में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की और हजारों की संख्या में जुटे बच्चों, युवाओं और स्थानीय लोगों को नशा छोड़ो–जीवन अपनाओ का संदेश दिया.

शिमला में गूंजी नशामुक्त हिमाचल की आवाज

वॉकाथन रिज मैदान से शुरू होकर विधानसभा मार्ग होते हुए चौड़ा मैदान तक पहुंची. वॉकाथन के दौरान “चिट्टा हटाओ—देश बचाओ” और “युवाओं का भविष्य बचाओ” जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद लोगों के साथ पैदल चलते हुए नशामुक्त हिमाचल की शपथ दिलाई और अभियान को जनता की मुहिम बनाने की अपील की.

राज्यभर में चलेगा तीन महीने का महाअभियान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में आयोजित वॉकाथन नशे के खिलाफ एक बड़े जनअभियान की केवल शुरुआत है। उन्होंने घोषणा की कि अगले तीन महीनों तक राज्यभर में—राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक—पुलिस, प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयंसेवक, विद्यार्थी और स्थानीय लोग मिलकर नशा निवारण और जागरूकता का व्यापक अभियान चलाएंगे। सीएम ने इसे हिमाचल को नशे की चपेट से बचाने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह अभियान पूरे प्रदेश में एक एकजुट सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा।

नशे का कारोबार छोड़ दो, नहीं तो जेल तैयार है-सीएम सुक्खू

सीएम सुक्खू ने चिट्टा माफिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति पूरी कठोरता से लागू की जाएगी. नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ कहा “चिट्टा तस्करी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुल चुके हैं—अब नशे का व्यापार छोड़े या जेल जाने को तैयार रहें.”

जागरूकता गतिविधियों ने बनाया माहौल

वॉकाथन के दौरान रिज से चौड़ा मैदान तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर अभियान, युवाओं के समूह संदेश और विभागीय प्रतिनिधियों की सहभागिता ने अभियान को और प्रभावी बनाया.

चिट्टा विरोधी रैली में युवाओं की जबरदस्त भागीदारी

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि वॉकाथन में भारी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया. उन्होंने कहा कि समाज की यह भागीदारी दिखाती है कि लोग चिट्टे के खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया, विशेषकर दैनिक जागरण द्वारा चलाया गया “धंसता हिमाचल” अभियान भी इस लड़ाई को और मजबूत कर रहा है.

जिला और उपमंडल स्तर पर होंगे कार्यक्रम

सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि चिट्टा कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए. सभी जिलों और उपमंडलों में भी इसी प्रकार के आयोजन होंगे ताकि नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पूरे राज्य में फैल सके.