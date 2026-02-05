रवनीत बिट्टू पर CM सुक्खू का हमला, बोले– कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी पर की टिप्पणी

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू से जुड़े विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि रवनीत बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी पर टिप्पणी की है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में शामिल होने से पहले यही रवनीत बिट्टू गांधी परिवार की खुले तौर पर प्रशंसा करते रहे हैं.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए बड़े बलिदान दिए हैं और इस इतिहास को नकारा नहीं जा सकता. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि GST व्यवस्था के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

RDG बंद होने पर जताया विरोध

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद किए जाने का कड़ा विरोध किया. उन्होंने दावा किया कि RDG समाप्त होने से हिमाचल प्रदेश को हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने एक फरवरी को प्रदेश के लिए ‘काला दिवस’ करार दिया.

बाबा बाल जी महाराज के आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री

इससे पहले मुख्यमंत्री ऊना में आयोजित एक धार्मिक समागम में शामिल हुए. उन्होंने बाबा बाल जी महाराज के आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लिया और आश्रम स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में नतमस्तक होकर कथा-प्रवचन का श्रवण किया.

पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

पंचायत चुनावों से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. उन्होंने बताया कि सरकार अपनी दलील में प्रदेश में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम (डिजास्टर एक्ट) का हवाला देगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा.