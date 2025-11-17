उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में पहुंचे CM सुक्खू; अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा, CM सैनी से की शिष्टाचार भेंट

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू रविवार को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनआरसी) की 32वीं बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे. बैठक से पहले उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट भी की.

अमित शाह कर रहे बैठक की अध्यक्षता

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने का एक प्रमुख मंच है.

बैठक में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा, सामाजिक मुद्दों और राज्यों के आपसी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

छह राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

डीआईपीआरओ मूर्ति दलाल के अनुसार, इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी शामिल हो रहे हैं. उपस्थित प्रमुख हस्तियों में शामिल हैं—

-जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा व पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला

-पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान

-दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

-हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

-राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

-हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

-लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता

-पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस

कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन

बैठक में क्षेत्रीय परिषद से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विवादों के समाधान पर चर्चा होगी.

मुख्य फोकस क्षेत्र—

-महिलाओं व बच्चों के साथ रेप मामलों की तेज जांच

-फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) स्थापित करने पर विचार

-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे

-विद्युत सुधार और शहरी योजना

-सहकारिता तंत्र और विकास से जुड़े अन्य क्षेत्रीय हित के मुद्दे

क्लाइमेट चेंज पर बोले हिमाचल सीएम— “हर साल तापमान 1°C बढ़ रहा है”

बैठक के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा: “यह मंच चुनौतियों की चर्चा के लिए नहीं बल्कि संयुक्त समाधान के लिए है. हिमाचल की चुनौतियाँ हम खुद संभालेंगे, पर जलवायु परिवर्तन का असर हर राज्य पर पड़ेगा. हर साल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जिससे आपदाएँ बढ़ रही हैं.”

उन्होंने बताया कि इस विषय पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत बातचीत हो चुकी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित की गई है. आने वाले समय में वही कमेटी आगे की दिशा तय करेगी.