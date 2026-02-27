दिल्ली पुलिस पर भड़के CM सुक्खू! बोले– हिमाचल की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Shimla News: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाए प्रदेश में आकर कार्रवाई नहीं कर सकती.

‘सुप्रीम कोर्ट की एसओपी का पालन जरूरी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना चाहिए था. संबंधित थाने और राज्य पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि बिना वर्दी के आकर किसी को हिरासत में लेना उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई से संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं.

ट्रांजिट रिमांड और सीसीटीवी का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई. साथ ही संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया गया, लेकिन रिसॉर्ट मालिक को इसकी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि यदि पहले से समन्वय किया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

भाजपा पर भी साधा निशाना

सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार किसी मुद्दे पर आवाज उठाती है या पुलिस बेहतर काम करती है, तो उसका भी विरोध किया जाता है.

‘संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो’

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभी राज्यों को अधिकार देता है और राज्यों को उन्हीं के अनुरूप कार्य करना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि यदि किसी अन्य राज्य की पुलिस बिना सूचना प्रदेश में कार्रवाई करती है, तो राज्य पुलिस की भूमिका कमजोर पड़ती है. ऐसे मामलों में आपसी समन्वय और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है.