Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3124531
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

दिल्ली पुलिस पर भड़के CM सुक्खू! बोले– हिमाचल की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

CM Sukhvinder Singh Sukhu: दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान. कहा– हिमाचल की अपनी संप्रभुता है, बिना सूचना कार्रवाई अस्वीकार्य. सुप्रीम कोर्ट की एसओपी का पालन जरूरी बताया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:42 PM IST

Trending Photos

दिल्ली पुलिस पर भड़के CM सुक्खू! बोले– हिमाचल की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Shimla News: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाए प्रदेश में आकर कार्रवाई नहीं कर सकती.

‘सुप्रीम कोर्ट की एसओपी का पालन जरूरी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना चाहिए था. संबंधित थाने और राज्य पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि बिना वर्दी के आकर किसी को हिरासत में लेना उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई से संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं.

ट्रांजिट रिमांड और सीसीटीवी का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई. साथ ही संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया गया, लेकिन रिसॉर्ट मालिक को इसकी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि यदि पहले से समन्वय किया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा पर भी साधा निशाना
सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार किसी मुद्दे पर आवाज उठाती है या पुलिस बेहतर काम करती है, तो उसका भी विरोध किया जाता है.

‘संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो’
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभी राज्यों को अधिकार देता है और राज्यों को उन्हीं के अनुरूप कार्य करना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि यदि किसी अन्य राज्य की पुलिस बिना सूचना प्रदेश में कार्रवाई करती है, तो राज्य पुलिस की भूमिका कमजोर पड़ती है. ऐसे मामलों में आपसी समन्वय और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
दिल्ली पुलिस पर भड़के CM सुक्खू! बोले– हिमाचल की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
Nabha News
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
IGMC में 3 टेस्ला MRI का शुभारंभ! CM सुक्खू ने स्वास्थ्य क्रांति का किया ऐलान
Channo Toll Plaza protest
ਸਰਬ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਨੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
Sardulgarh Double Murder
ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Colonel Pushpinder Singh Bath Case
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Hola Mohalla 2026
ਖਾਲਸਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ' ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ
Delhi Excise Policy case
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ
chandigarh bomb threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ; ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਰੇਟ ਮੇਲ
Ludhiana News
ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ