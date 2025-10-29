केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य के वित्तीय मुद्दों पर हुई चर्चा

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े वित्तीय और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और केंद्र से मिलने वाली सहायता से संबंधित कई विषयों को उठाया. साथ ही, उन्होंने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और विकास कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया.

नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से मुलाक़ात की। इस अवसर पर प्रदेश में Disaster के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत करवाया। साथ ही, प्रदेश के हित में Additional Borrowing पर चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री जी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। pic.twitter.com/2hgwDWggwy — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 29, 2025

बताया जा रहा है कि बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री की बातों को सकारात्मक रूप से सुना तथा हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 150 स्वचालित मौसम केंद्र और किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने का आग्रह किया.