केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य के वित्तीय मुद्दों पर हुई चर्चा

Sukhvinder Singh Sukhu Meets Nirmala Sitaraman: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य के वित्तीय और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:37 PM IST

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े वित्तीय और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और केंद्र से मिलने वाली सहायता से संबंधित कई विषयों को उठाया. साथ ही, उन्होंने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और विकास कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया.

बताया जा रहा है कि बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री की बातों को सकारात्मक रूप से सुना तथा हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 150 स्वचालित मौसम केंद्र और किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने का आग्रह किया.

 

