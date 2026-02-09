Advertisement
RDG पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही! BJP उपाध्यक्ष विनोद कुमार का बड़ा हमला

हिमाचल प्रदेश में आरडीजी ग्रांट को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप. भाजपा उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा—राजकोषीय घाटे के लिए सुक्खू सरकार जिम्मेदार, कर्नाटक ने केंद्र का जताया आभार. पढ़ें पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:12 PM IST

RDG पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही! BJP उपाध्यक्ष विनोद कुमार का बड़ा हमला

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में आरडीजी (Revenue Deficit Grant) को लेकर कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगे हैं. प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और नाचन विधानसभा से विधायक विनोद कुमार ने कहा है कि राज्य में आरडीजी ग्रांट बंद होने को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है और केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं.

जिला कुल्लू के ढालपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए पूरी तरह कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाया कि गलत नीतियों और कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण हिमाचल आज गंभीर राजकोषीय घाटे की स्थिति में पहुंच गया है.

कर्नाटक ने जताया आभार, हिमाचल में किया जा रहा भ्रम फैलाने का प्रयास
भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि जहां एक ओर हिमाचल में कांग्रेस सरकार आरडीजी ग्रांट को लेकर केंद्र को कोस रही है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आरडीजी बंद होने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि देश के कुल 17 राज्यों में आरडीजी ग्रांट को बंद किया गया है, क्योंकि यह किसी भी वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सीमित अवधि के लिए ही दी जाती है.

विनोद कुमार ने कहा कि वित्तीय मामलों को लेकर बार-बार केंद्र सरकार पर दोषारोपण करना न केवल गलत है, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास भी है.

वीरभद्र सिंह की बात हुई सच: विनोद कुमार
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी यह बात आज सच साबित हो रही है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो हिमाचल आर्थिक संकट में चला जाएगा. मौजूदा हालात इसकी गवाही दे रहे हैं.

विकास के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर
भाजपा उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सुक्खू के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने हिमाचल को 2027 तक विकसित राज्य बनाने की बात कही थी. विनोद कुमार ने कहा कि पहले सरकार को प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति से निपटना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक निधि तक रोक दी गई है, जिससे जनता से जुड़े कई विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं.

केंद्र सरकार ने दिया भरपूर सहयोग
विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने बताया कि रेलवे विस्तार के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे.

