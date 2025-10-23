मुख्यमंत्री को ‘कार्टून’ कहने पर सुधीर शर्मा पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान बोले – यह उनकी हताशा दर्शाता है

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्टून कहने पर कांग्रेस भड़क गई है और सोशल मीडिया पर सुधीर शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने भी इसको लेकर सुधीर शर्मा पर निशाना साधा है.
Shiimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ‘कार्टून’ कहने वाले भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के बयान ने हिमाचल की राजनीति में नई जुबानी जंग छेड़ दी है. सुधीर शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और पार्टी नेताओं ने इसे “राजनीतिक शालीनता के खिलाफ” बताया है.
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति हमेशा संयमित भाषा और आपसी सम्मान के लिए जानी जाती रही है, और इस तरह की टिप्पणी उस परंपरा को ठेस पहुँचाती है.
उन्होंने कहा, “सुधीर शर्मा की यह पोस्ट उनकी अपनी हताशा और असंतुलन को दर्शाती है. चार बार विधायक रह चुके व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद और जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए. लोकतंत्र में सत्ता जनता तय करती है, लेकिन राजनीतिक सौहार्द और भाईचारे की मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए.”
नरेश चौहान ने आगे कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारी और पेंशनर हितैषी है. कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) दी है और दिवाली से पहले तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी कर राहत दी है.
उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष और संगठनात्मक नियुक्तियाँ इस महीने के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएंगी. चौहान ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह हाईकमान का निर्णय होता है, और इस संबंध में सभी नेताओं की राय ली जा चुकी है.