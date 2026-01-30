“मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान!” कुल्लू में गांधी जयंती पर कांग्रेस का बड़ा हमला

कुल्लू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की. मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने हर स्तर पर विरोध का ऐलान किया.
Kullu News: कुल्लू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश की आज़ादी के लिए उनके योगदान को याद किया.
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर बी.बी.जी. राम जी किया जाना महात्मा गांधी के अपमान के समान है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी.
संजय गुप्ता ने कहा कि पूरा देश आज राष्ट्रपिता को याद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलकर उनकी विचारधारा और योगदान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. इससे यह साफ झलकता है कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी के नाम और उनके सिद्धांतों से कितनी असहज है.
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा को पूरी दुनिया सम्मान देती है और विश्वभर में उनकी 80 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने ही देश में उन्हें अपमानित किया जा रहा है. कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने दोहराया कि पार्टी महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलती रहेगी और उनके सम्मान से जुड़े किसी भी फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा.