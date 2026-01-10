Advertisement
विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन पर कांग्रेस फैला रही भ्रम: भाजपा विधायक सतपाल सत्ती

ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन योजना को लेकर कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि योजना में रोजगार बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:38 PM IST

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन योजना को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ऊना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर देशभर में लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है.

सतपाल सती ने कहा कि मनरेगा के तहत सामने आई कमियों को दूर करने के लिए यह बदलाव किया गया है, ताकि 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया रोजगार
भाजपा विधायक ने बताया कि नई योजना के तहत पहले मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पहले से अधिक बढ़ेंगे. उन्होंने दावा किया कि पहले मनरेगा में भ्रष्टाचार और फर्जी हाजिरी जैसी शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन अब इस योजना में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है.

पेमेंट लेट होने पर ब्याज सहित भुगतान
सतपाल सती ने कहा कि यदि किसी कर्मी की मजदूरी समय पर नहीं मिलती है, तो उसे ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा. योजना के तहत गांवों में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा चुने हुए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से पहले ही तैयार की जाएगी, ताकि गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा सके.

उन्होंने कहा कि इस योजना में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा. योजना के लागू होने से गांवों में विकास को गति मिलेगी और लोगों को स्थायी व सुरक्षित रोजगार मिलेगा.

पंचायत चुनावों को लेकर न्यायालय के फैसले का स्वागत
इस दौरान सतपाल सती ने हाईकोर्ट द्वारा पंचायत राज चुनाव कराने के आदेश का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, तो यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार होगा.

