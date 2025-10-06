ऊना में कांग्रेस का "वोट चोर, गद्दी छोड़" अभियान तेज़, विधायक विवेक शर्मा ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

Una News: जिला ऊना में कांग्रेस पार्टी का "वोट चोर, गद्दी छोड़" अभियान अब घर-घर तक पहुंचने जा रहा है. इस अभियान की जिम्मेदारी ऊना जिला प्रभारी एवं कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा को सौंपी गई है. सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने और मतदाताओं के अधिकारों का हनन करने के गंभीर आरोप लगाए.

विवेक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें वर्षों से एक ही क्षेत्र में रह रहे परिवारों के नाम अचानक वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. विधायक ने इसे लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया.

उन्होंने कहा, "जब जनता का मत ही छीन लिया जाएगा, तो लोकतंत्र का अस्तित्व कैसे बचेगा?" विवेक शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा की "वोट चोर मानसिकता" जनता के सामने उजागर हो चुकी है. इसी का विरोध जताने और लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है.

आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ता ऊना जिला के हर विधानसभा क्षेत्र, पंचायत और गांव में घर-घर जाकर मतदाताओं से संवाद करेंगे और भाजपा के खिलाफ इस अभियान को जनांदोलन का रूप देंगे. शर्मा ने कहा कि यह केवल हिमाचल का नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों का मामला है, जहां मतदाता सूची से परिवारों के नाम गायब हो रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है.

विधायक ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएं और लोगों के बीच जाकर भाजपा की नीतियों को उजागर करें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना है. "वोट चोर, गद्दी छोड़" अभियान इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो भविष्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा.