दिवाली पर भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई जारी, सरकार के खिलाफ फूटा रोष

हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में भी आपदा आई और उसके बाद साल 2025 में भी आपदा आई. आपदा में खराब सड़कों को ठीक करने और बंद सड़कों को खोलने में प्रदेश में ठेकेदार वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:26 PM IST

दिवाली पर भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई जारी, सरकार के खिलाफ फूटा रोष

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद सड़कों की मरम्मत और बहाली में अहम भूमिका निभाने वाले ठेकेदारों को दिवाली से पहले भुगतान न मिलने से भारी निराशा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 10-10 लाख रुपये जारी करने के आश्वासन के बावजूद अब तक भुगतान न होने पर ठेकेदार वर्ग ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है.

जिला कुल्लू ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले ठेकेदारों को राहत देने का भरोसा दिया था और लोक निर्माण विभाग ने पेमेंट प्रक्रिया शुरू भी की थी, लेकिन ट्रेजरी से अब तक कोई भुगतान जारी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने आपदा के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों को बहाल किया, लेकिन अब वही खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

कमलकांत शर्मा ने बताया कि कई ठेकेदारों ने सड़क बहाली के लिए दुकानदारों से उधार लेकर काम पूरा किया, ताकि बस सेवा और यातायात बहाल हो सके. उन्हें उम्मीद थी कि दिवाली से पहले भुगतान मिल जाएगा और वे मजदूरों व सप्लायर्स का बकाया चुका पाएंगे, लेकिन अब स्थिति उलट है.

ठेकेदार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों में ठेकेदारों की अहम भूमिका रहती है, लेकिन भुगतान न होने से पूरा वर्ग परेशान है. उन्होंने कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर भी वे अपने मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं और खुद कर्ज के बोझ तले दबे हैं.

कुल्लू ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में इस मुद्दे पर गहरा असंतोष जताया गया. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान जारी नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर ठेकेदारों की बैठक बुलाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

Kullu NewsHimachal newsHimachal Pradesh

