हिमाचल में हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर विवाद, सीएम सुक्खू ने दिए वापस लेने के संकेत

सीएम सुक्खू ने विरोध के बाद विवादास्पद उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का संकेत दिया, जिससे 89 कर्मचारी श्रेणियों के वेतन में 5,000-15,000 रुपये की कमी होगी.
Himachal Pay Cut: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार रात संकेत दिया कि उच्च ग्रेड वेतन हटाने वाली अधिसूचना वापस ली जा सकती है, क्योंकि उनकी सरकार को कई विभागों के कर्मचारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
यह घटनाक्रम पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों द्वारा देर रात मुख्यमंत्री सुखोई से मुलाकात के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने नई अधिसूचना से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले पर विचार किया जाएगा और कहा कि सरकार आने वाले दिनों में अधिसूचना की समीक्षा करेगी.
शनिवार को, वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 6 सितंबर, 2022 के पूर्व आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी.
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मामला जल्द ही सीएम के साथ चर्चा में आएगा. वहीं, एचपीटीडीसी चेयरमैन आर.एस. बाली ने कांगड़ा में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे.
इस बीच, भाजपा ने सरकार को घेरा है. ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यह देश की पहली सरकार है जो कर्मचारियों की तनख्वाह काट रही है और उन्होंने अधिसूचना तुरंत वापस लेने की मांग की.
बता दें कि जयराम ठाकुर सरकार ने 2022 में छठे वेतन आयोग के तहत नियम 7-ए लागू किया था, जिसके तहत 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को दो साल की सेवा पूरी करने पर हायर ग्रेड पे का लाभ मिलना था. 6 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी. लेकिन 6 सितंबर 2025 को सुखू सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर नियम 7-ए को हटा दिया.
कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से उनकी तनख्वाह 5,000 से 15,000 रुपये तक घट जाएगी. कई कर्मचारियों ने अपने संशोधित वेतनमान के आधार पर गृह ऋण लिया हुआ है, जिसकी किस्त चुकाना अब मुश्किल हो जाएगा.
इससे पहले, 2018 और 2019 में नियुक्त क्लर्क आयुषी और मोहित शर्मा ने हायर ग्रेड पे का लाभ न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सितंबर 2024 में अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को सख्त आदेश दिए. इसके बाद दोनों को अप्रैल 2025 में लाभ मिला. कृषि विभाग के क्लर्क अश्विनी कुमार का मामला भी कर्मचारी के पक्ष में गया था, जिससे उनकी तनख्वाह में 21,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखू ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस निर्णय की समीक्षा करेगी.