Mandi News: पड्डल गुरुद्वारा के पास कार हादसा, पैराफिट तोड़ मकान की छत पर गिरी कार

Mandi News: मंडी शहर के अंतर्गत पड्डल गुरुद्वारा के समीप बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:05 PM IST

Mandi News: मंडी शहर के अंतर्गत पड्डल गुरुद्वारा के समीप बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. मंडी बस स्टैंड की ओर से भ्यूली जा रही क्रेटा गाड़ी नंबर एचपी-33एफ-7771 मंडी-कुल्लू हाइवे पर अनियंत्रित होकर पहले गुरुद्वारे के गेट से टकराई, फिर पैराफिट तोड़ते हुए नीचे लुढ़क कर स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह के घर की छत पर जा गिरी. इस दौरान मकान की दीवार ढह गई और घर को भारी नुकसान पहुंचा.

हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सृजन सैनी (29) पुत्र चिरंजी सैनी, निवासी गांव मैगल, डाकघर टांडू, तहसील सदर, जिला मंडी के रूप में हुई है. गाड़ी हादसे में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. शिकायतकर्ता जितेंद्र सिंह के बयान पर पुलिस थाना सदर मंडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा और मामले की जांच जारी है.

 

mandi newsMandi Accidenthindi news

