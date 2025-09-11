रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन भी खतरे में

Rampur News: शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की फूंजा पंचायत के शाह गांव में भूस्खलन और भूमि कटाव के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. गांव के कई मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और वे ढहने की कगार पर हैं. कई परिवार डर के साए में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. आंगनवाड़ी केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है, जबकि स्कूल भवन भी भूमि कटाव की चपेट में है.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार और प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है. लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्होंने इस विपदा की घड़ी में राहत और मदद की उम्मीद की थी, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.

ग्रामीण मंगतराम ने बताया कि उनके दो मकान ढहने की कगार पर हैं और वे छोटे से कमरे में परिवार के साथ रह रहे हैं. उनका सेब का बगीचा भी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है. इसी तरह, राधा देवी ने बताया कि उनके मकान में दरारें आ चुकी हैं, खेत और सेब के बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नीचे से पानी निकल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी हालात देखने नहीं आया.

जुब दासी ने कहा कि उनका सेब का बगीचा बह गया और नया व पुराना दोनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वे रात डर के साए में गुजार रहे हैं.

हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष और रामपुर से पूर्व भाजपा प्रत्याशी कॉल नेगी ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न तो अब तक नुकसान का आकलन किया गया है और न ही प्रभावितों को राहत राशि मिली है. उन्होंने सरकार से तुरंत अधिकारियों को मौके पर भेजने और राहत देने की मांग की. नेगी ने यह भी बताया कि स्थानीय स्कूल भवन खतरे की जद में है और छोटे बच्चे भयभीत माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं.