रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन भी खतरे में
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2918063
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन भी खतरे में

शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के फुंजा पंचायत के शाह गांव पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. कई मकानों में आई है दरार. स्कूल भवन और आंगनबाड़ी केंद्र भी भूमि कटाव की चपेट में.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:56 PM IST

Trending Photos

रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी और स्कूल भवन भी खतरे में

Rampur News: शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की फूंजा पंचायत के शाह गांव में भूस्खलन और भूमि कटाव के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. गांव के कई मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और वे ढहने की कगार पर हैं. कई परिवार डर के साए में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. आंगनवाड़ी केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है, जबकि स्कूल भवन भी भूमि कटाव की चपेट में है.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार और प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है. लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्होंने इस विपदा की घड़ी में राहत और मदद की उम्मीद की थी, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.

ग्रामीण मंगतराम ने बताया कि उनके दो मकान ढहने की कगार पर हैं और वे छोटे से कमरे में परिवार के साथ रह रहे हैं. उनका सेब का बगीचा भी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है. इसी तरह, राधा देवी ने बताया कि उनके मकान में दरारें आ चुकी हैं, खेत और सेब के बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नीचे से पानी निकल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी हालात देखने नहीं आया.

Add Zee News as a Preferred Source

जुब दासी ने कहा कि उनका सेब का बगीचा बह गया और नया व पुराना दोनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वे रात डर के साए में गुजार रहे हैं.

हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष और रामपुर से पूर्व भाजपा प्रत्याशी कॉल नेगी ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न तो अब तक नुकसान का आकलन किया गया है और न ही प्रभावितों को राहत राशि मिली है. उन्होंने सरकार से तुरंत अधिकारियों को मौके पर भेजने और राहत देने की मांग की. नेगी ने यह भी बताया कि स्थानीय स्कूल भवन खतरे की जद में है और छोटे बच्चे भयभीत माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं.

TAGS

Rampur Newskinnaur newsHimachal Pradesh

Trending news

Rampur News
रामपुर के शाह गांव में संकट गहराया, दरारों से जर्जर घर, आंगनवाड़ी-स्कूल भवन भी खतरे
jalandhar news
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
naresh chauhan
हिमाचल को प्रधानमंत्री से अधिक मदद की उम्मीद: नरेश चौहान
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 679.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
Kiratpur Sahib News
ਭਾਜਪਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ
Punjab Flood news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਉਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Kiratpur Sahib News
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ
high court news
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Asia Cup 2025
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
;